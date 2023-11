Nato senza vita durante la corsa in ospedale, il sindaco Tomatis: "Tragedia che ci lascia sgomenti. Sul territorio troppi rischi evitabili"

" Di fronte a un fatto simile non ci sono parole se non quelle di vicinanza alla famiglia che sta vivendo questo dramma ". Lo afferma Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, relativamente al dramma della 25enne incinta che ha perso il proprio piccolo nella corsa d'urgenza dalla città ingauna verso Savona (leggi QUI ).

"Non conosco il caso particolare e pertanto su questo non posso ne voglio esprimermi, ma sicuramente, da cittadini, una domanda ce la stiamo ponendo tutti - prosegue Tomatis - Si sarebbe potuto fare qualcosa avendo nuovamente un punto nascite sul territorio? In troppe occasioni sono stati inutilmente corsi rischi che potevano essere evitati. Oggi una tragedia che ci lascia sgomenti e senza parole".