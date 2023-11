Mabel Riolfo è la nuova vicepresidente del gruppo Lega in Regione Liguria

Il consigliere Mabel Riolfo è stata eletta oggi per acclamazione nuovo vicepresidente del gruppo Lega in Regione Liguria. Riolfo prende il posto di Sandro Garibaldi, dimissionario per aver assunto la presidenza della III Commissione regionale Attività produttive, Cultura, Formazione, Lavoro.

"Sono onorata di essere stata eletta vice presidente del gruppo Lega - dice Riolfo - e metterò il mio massimo impegno per svolgere al meglio quest'incarico".

"A Mabel, collega e amica, tutto il gruppo Lega augura un buon lavoro”.