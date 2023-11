Osiglia dice basta alla violenza sulle donne con una panchina autocostruita

Una sinergia progettuale tra il sindaco di Osiglia Paola Scarzella e l'architetto Simonetta Oliveri ha dato vita a un'iniziativa innovativa nel contrasto alla violenza sulle donne.

Il progetto ha preso forma attraverso la costruzione di una panchina speciale, un simbolo carico di significato e sostegno per tutte quelle donne che affrontano difficoltà legate alla violenza di genere.

Ciò che rende questa panchina così unica è il suo processo di realizzazione: è stata auto-costruita dall'amministrazione comunale, coinvolgendo attivamente i bambini della pluriclasse della scuola osigliese.

"Sarà posizionata davanti all'ingresso del municipio. Oltre ad essere il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza di un maschio, vuole essere d’aiuto a tutte le donne in difficoltà, indicando loro i numeri telefonici a cui far riferimento", spiegano dal comune valligiano.

La data di inaugurazione non è ancora definita. L'amministrazione comunale è attivamente coinvolta nella fase organizzativa. Indicativamente, potrebbe avvenire tra sabato 25 e giovedì 30 novembre.

"Questa panchina è un simbolo del problema della violenza di genere, che deve costantemente ricordarci l'importanza di educare le generazioni future. Solo attraverso un'educazione all'affettività in famiglia e a scuola potremo sperare di mettere fine a queste violenze", concludono dal comune.