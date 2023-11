Savona, interpellanza della Lega sui pini pericolanti di Corso Tardy e Benech: "Sono pericolosi"

La precedente giunta aveva avviato i lavori per l'abbattimento di 58 pini in corso Tardy e Benech, nel tratto tra via Vittime di Brescia e via Calamaro, dal momento che le piante erano state considerate pericolanti e pericolose per la sicurezza.

L'abbattimento dei pini marittimi aveva causato una vera e propria sollevazione popolare.

Ora i pini marittimi del corso sono oggetto di un'interpellanza della Lega. "Nel secondo tratto di corso Tardy e Benech - scrivono i consiglieri leghisti Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio – ovvero verso il torrente Letimbro, i pini rimasti, non eliminati per via del cambio di amministrazione comunale, stanno creando preoccupanti danni al manto stradale e ai marciapiedi, rappresentando non solo un pericolo, ma anche una barriera architettonica per il transito di carrozzine e passeggini".

I consiglieri leghisti chiedono quindi alla giunta: "i dettagli sui sopralluoghi e sullo stato delle valutazioni per eliminare il problema delle essenze di pino in corso Tardy e Benech ormai ingestibili per commercianti e abitanti tutti".