Violenza sulle donne, le iniziative promosse dal Zonta Club di Savona

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, al fine di promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione su questo tema così importante e attuale.

Nel 2023 i femminicidi in Italia ad oggi sono stati 103, ovvero una vittima ogni 3 giorni, e le vittime continuano ad essere in costante aumento, anche rispetto all’anno precedente, Zonta Club Savona aderisce alla campagna "Zonta says no to violence against women contro la violenza di genere" con i seguenti eventi in programma per sabato 25 novembre.

Alle ore 20.30 presso le Officine Solimano a Savona la compagnia teatrale “Cattivi Maestri” e, in particolare, le attrici Francesca Giacardi e Maria Teresa Giacchetta, metteranno in scena lo spettacolo “I monologhi della vagina”, di Eva Ensler (traduzione Monica Capuani). L’incasso della serata sarà devoluto al Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona, insieme al ricavato della vendita di cartoline con frasi tratte dallo spettacolo teatrale.

Alle ore 19 presso il Centro Olistico Namaskar, in Corso Italia 15/3, a Savona, l’arte di Silvia Celeste Calcagno e i testi di Alessandra Torre si fonderanno in questa serata, condotta e presentata da Francesca Bogliolo, dedicata alle donne, per dare voce al diritto imprescindibile alla libertà individuale.

La facciata del palazzo del comune di Savona sarà illuminata del colore arancione.

La mattina saranno distribuiti e utilizzati per la vendita 1000 sacchetti per il pane nelle panetterie che hanno aderito a questa iniziativa: su ciascun sacchetto sarà riportato il numero 1522, che è un numero gratuito attivo 24h su 24h che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, e la scritta “La violenza sulle donne non può essere pane quotidiano”.

Dal 17 al 25 novembre, per 15 volte al giorno sarà trasmesso presso Radio 104 (sulla frequenza radio e sul canale video 77) il seguente spot: “25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 100 vittime in 10 mesi, una ogni 3 giorni. Ci stiamo abituando, diciamo “poverina” ma non ci colpisce più, invece dobbiamo agire. Zonta International dice NO alla violenza contro le donne. Non pretendiamo di volare ma almeno di camminare, libere.”

Tutta l'attività di Zonta Club Savona è finalizzata alla creazione di service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, professionale, scolastico e culturale. Zonta Club of Savona Area è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale di professioniste e dirigenti che lavorano insieme per migliorare la condizione della donna nel mondo attraverso azioni di service e advocacy.