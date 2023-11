Altare, domani sera al cinema Vallechiara un incontro pubblico sull'ex Savam

Domani, giovedì 23 novembre, alle ore 21 presso il cinema Vallechiara di Altare, si terrà l'incontro pubblico sull'ex Savam, promosso dalla consigliera comunale indipendente Rita Scotti.

"La serata servirà a traghettare Altare verso una soluzione: tutti insieme potremo contribuire alla riapertura della strada, sfruttando i mezzi che abbiamo a disposizione come cittadinanza unita", spiega la Scotti.

"L'incontro non ha come obiettivo quello di puntare il dito contro qualcuno, ma quello di illustrare l'iter da seguire e unire le persone verso un obiettivo unico e condiviso: riaprire la strada e risollevare il paese. Confido in una cospicua partecipazione", conclude la consigliera Scotti.