Maxiemendamento al piano sociosanitario, Arboscello (Pd): "Dalla giunta Toti un colpo di mano senza precedenti"

"La giunta Toti a dieci minuti dal termine della discussione generale in Consiglio regionale ha presentato e votato a maggioranza un maxi-emendamento di 146 pagine, sostituendo integralmente il piano socio-sanitario sul quale per dieci ore avevamo dibattuto in Aula e per il quale c'erano stati mesi di lavoro e incontri nei territori".

Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, che prosegue: "Un atto senza precedenti, che insulta le istituzioni democratiche e dimostra totale disinteresse per le opinioni dei cittadini liguri. In un colpo di spugna il centrodestra ha cancellato 6 mesi di confronto in Commissione con operatori, categorie, associazioni, parti sociali e addetti ai lavori, facendo anche decadere tutti gli emendamenti che avevamo presentato come opposizione".

"Tra questi, le misure per la Val Bormida, per il ponente, per il savonese e misure come l'istituzione dei CAU, i centri di assistenza urgenza per alleggerire la pressione sui pronto soccorsi e un emendamento per aumentare le borse di specialità consentendo di avere un maggior numero di specialisti e vincolandoli alla permanenza sul territorio ligure. Questa è la Giunta Toti: per mesi ci hanno fatto studiare un Piano sociosanitario che hanno sostituito a pochi minuti dal voto".

"Una rara prova di arroganza, mancanza di rispetto e disinteresse nei confronti di centinaia di cittadini liguri che sono venuti per mesi in commissione e che hanno dialogato con le opposizioni negli incontri sul territorio".

"Nonostante la grande amarezza per l’impossibilità di portare in aula le istanze che avevo raccolto, continuerò a girare i territori della Provincia di Savona per raccontare quanto è successo. I liguri devono conoscere il vero volto della Giunta Toti", conclude Arboscello.