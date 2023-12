Piaggio Aerospace, Fim Cisl: "Massimo sostegno dal Consiglio comunale di Villanova d'Albenga"

Nella serata di ieri, il Consiglio comunale di Villanova D’Albenga ha dedicato la seduta monotematica alla situazione di Piaggio Aerospace, con audizione delle organizzazioni sindacali, promuovendo in maniera condivisa un’istanza di sostegno alle preoccupazioni dei lavoratori e della città per addivenire all'acquisizione di Piaggio garantendo continuità occupazionale e sviluppo industriale della Piaggio Aerospace nella sua interezza.

"La segreteria Fim Cisl Liguria, insieme ai propri delegati aziendali di Piaggio Aerospace e di Laerh, vuole ringraziare il comune di Villanova D’Albenga nelle persone del sindaco Pietro Balestra e degli assessori per la disponibilità, l’attenzione e il supporto che hanno confermato alle lavoratrici ed ai lavoratori Piaggio garantendo la propria presenza, in coordinamento con il comune di Genova (impegnato in audizione con le organizzazioni sindacali il 27 novembre prossimo) ed attivandosi con la Regione Liguria, che sarà impegnata in audizione dei Capi Gruppo Regionali con i sindacati il 5 dicembre", commenta in una nota Simona Mara, segretario regionale Fim Cisl Liguria e responsabile area territoriale Savona.

"Il comune di Villanova D’Albenga attraverso le opportune interlocuzioni sarà a fianco delle parti sindacali per sollecitare la Regione Liguria ed il Governo affinchè la Regione Liguria si faccia carico di aprire insieme al sindacato un’interlocuzione con il Ministero, in modo che faccia da garante nel coordinare e vigilare sul processo di vendita con il massimo coinvolgimento nel processo di vendita delle organizzazioni sindacali insieme alle istituzioni".

"Il Consiglio Comunale di Villanova D’Albenga all’unanimità ha espresso il proprio sostegno con un documento molto importante definendo l’azienda Piaggio un “baluardo” occupazionale, produttivo ed economico per il territorio del Comune di Villanova d’Albenga, della provincia di Savona e della Regione Liguria - conclude Mara - Come Fim Cisl Liguria ribadiamo i ringraziamenti al comune per aver trovato la massima convergenza sul fatto che, tutti i soggetti coinvolti, partendo dagli enti locali, debbano esercitare un ruolo per arrivare alla definitiva acquisizione garantendo continuità occupazionale e sviluppo industriale della Piaggio Aerospace nella sua interezza".