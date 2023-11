Savona, il ricorso del Comune contro il rigassificatore nella giunta della prossima settimana

Il Comune di Savona presenterà ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il rigassificatore.

La pratica sarà presentata nella giunta comunale della settimana prossima dall'assessore con delega agli Affari legali Barbara Paquali.

L'approvazione della delibera è un passaggio necessario per autorizzare il sindaco Marco Russo a firmare il ricorso contro l'impianto di rigassificazione della Snam, che verrà installato a 2,9 chilometri dalla costa cittadina, con incarico da affidare all'avvocato Francesco Dal Piaz.

Nello specifico il ricorso verte sulla mancata approvazione della richiesta fatta dal Comune di Savona di essere parte della Conferenza dei servizi che dovrà esaminare ed approvare il progetto dell'impianto. Motivazione principale del ricorso il fatto che, considerata la vicinanza della nave gasiera alla costa, inferiore a quella relativa alla città di Vado, inciderà pesantemente sul territorio di Savona che, secondo il Comune, ha tutte le motivazioni valide per essere compresa come parte interessata nella Conferenza dei servizi. Un principio che è stato ribadito più volte dal sindaco Marco Russo, a partire dall'incontro in Regione si primi di ottobre.

"Non hanno dissipato le nostre preoccupazioni- aveva detto Russo in quell'occasione - abbiamo annunciato che chiederemo di essere inseriti nella conferenza dei servizi e richiederemo una sospensione dei termini della procedura per consentire a noi e alle altre amministrazioni di effettuare gli approfondimenti visto che come ci è stato detto il procedimento di Via è stato avviato".