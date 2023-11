Savona, per Natale il Comune illumina la Torretta e le rotonde nei punti di accesso alla città

E' stata la ditta Luminarie Lucio Guagliata ad aggiudicarsi 'abbellimento della città nel periodo di natale con punti selfie, dell'albero di Natale e e dell'illuminazione del monumento simbolo della città, per una spesa complessiva di 40.000 euro, Iva compresa.

I profili della Torre Leon Pancaldo saranno illuminati , creando uno splendido colpo d'occhio per chi entra in città. La spesa prevede poi l'albero di Natale tridimensionale alto nove metri con luci al Led e telaio in alluminio/acciaio per Piazza Sisto IV.

Le tre rotonde di ingresso in città saranno abbellite e arricchite con luminarie natalizie e l'installazione di tre punti selfie luminosi in Piazza del Popolo, Piazza del Brandale e Giardini di Villapiana.