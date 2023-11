Scuola Wado Ryu Karate Andora, prosegue il corso di “legittima difesa“ personale femminile

Il progetto è stato avviato in data 3 novembre ed è stato preceduto da un incontro informativo rivolto alla cittadinanza e patrocinato dal Comune di Andora, voluto dall'Associazione sportiva non solo per presentare l'iniziativa, ma anche per fornire un quadro di insieme circa l'attualissima problematica della violenza contro le donne e dare qualificate informazioni in merito alla normativa vigente in materia di legittima difesa, agli strumenti legali a disposizione per contrastare abusi e violenze, agli enti e ai soggetti istituzionali e di volontariato formalmente riconosciuti cui potersi rivolgere per chiedere aiuto.