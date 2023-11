Funivie, vice Ministro Rixi: "Possibilità di un commissario unico e procedere direttamente con le aziende interessate" (VIDEO)

"La novità in Finanziaria è la possibilità di mettere un commissario unico e di procedere direttamente con le aziende interessate sulla riqualificazione e rilancio del sistema e prevedere un progetto industriale che possa vedere le Funivie protagoniste".

Questa una delle sostanziali novità illustrate dal vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a margine dell'incontro sul masterplan del levante savonese svolto ieri nella Sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar.

Proprio ieri, 24 novembre, sono scattati i 4 anni dal crollo di due piloni di Funivie e ad oggi il ripristino è ancora fermo al palo. Con i lavoratori e i sindacati che attendono ancora risposte importanti (leggi QUI).

"L'impianto è fermo da anni e non siamo riusciti ad oggi a realizzare le opere per rimetterlo in capacità produttiva perchè le aziende si sono rifiutate di partecipare all'appalto così fatto - prosegue il vice Ministro - Oggi noi con il nuovo commissario abbiamo incontrato già le aziende per capire le necessità degli operatori su quanto e come interferire per rimettere in moto un impianto che è stato costruito all'inizio del 900. Bisognerà capire se mantenere lo stesso o se cambiarlo radicamente".

"E' evidente che quell'impianto messo in funzione potrebbe trasportare un milione di tonnellate di rinfuse, non solo garantire al porto di Savona un futuro ma togliere 60mila camion dalle strade. Sul porto savonese vorrebbe dire un cambiamento epocale e un miglioramento della qualità non solo trasportistica ma anche ambientale" conclude Rixi.