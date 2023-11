Savona, i motori dei frigoriferi della macelleria sono troppo rumorosi: scatta l'esposto

Un ronzio continuo che dà fastidio, soprattutto di notte e che costringe alcuni residenti a rivolgersi all'Unità operativa ambiente della municipale.

Da un lato ci sono alcuni condomini del palazzo sopra alla macelleria che si trova ai numeri 38-40 Rosso di via Collodi a Savona, dall'altro un'attività commerciale che deve lavorare e, per farlo, deve mantenere accesi i frigoriferi per mantenere la freschezza delle carni.

Ma i motori delle celle frigo, che si trovano nel cortile interno dell'edificio, fanno rumore.

L'esposto è stato inviato lo scorso 2 novembre all'Unità operativa ambiente che dovrà ora accertare che i sei motori dei frigoriferi superano i limiti di legge.

Il Comune ha così affidato ad Arpal di effettuare la verifica fonometrica per accertare il superamento o meno dei valori limite differenziali di immissione e se quei “rumori molesti” dei gruppi frigo esterni segnalati da alcuni condomini siano sono fuori dalla norma e da sanzionare, o se, invece, stando nei limiti non sarà necessario nessun provvedimento nei confronti della macelleria.