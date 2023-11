Savona, una passeggiata rumorosa per dire no ai femminicidi e in memoria di Nadia, Danjela e Etleva (FOTO)

Un corteo per dire no ai femminicidi e ricordare tutte le vittime. Tre nel savonese in un anno e mezzo: Nadia Zanatta, Danjela Neza e Etleva Kanolja.

Questo pomeriggio organizzata dall'associazione Non Una di Meno a Savona è stata attraversata la città da molti savonesi, più di 500 con una passeggiata rumorosa partita da Piazza Giulio II passando per via Vacciuoli, via Pia, via Paleocapa, via Manzoni per tornare poi in piazza Giulio II.

"Abbiamo scelto di fare questa passeggiata perché vogliamo percorrere insieme quelle strade che vorremmo liberare per poter camminare anche da sole, anche di notte, vestite come ci piace, senza doverci sentire continuamente minacciate - hanno detto da Non Una di Meno Savona - Rumorosa perché abbiamo capito che dobbiamo fare rumore per attirare l’attenzione di questa società che da anni non vuole ascoltare le nostre istanze e perché abbiamo bisogno che il dolore e la rabbia di ognuna di noi si possa fondere con quello di tutte le altre fino a creare un’onda che ripulisca questa società fino dalle fondamenta. Rumorosa anche perché Nadia, Danjela ed Etleva non possono più gridare e abbiamo deciso di farlo noi per loro. Gridiamo perché siamo stufe che le nostre parole vengano minimizzate, sottovalutate e silenziate".