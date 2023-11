Finale, terzo appuntamento dei Pomeriggi Musicali: il 3 dicembre giornata dedicata alla disabilità

Terzo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Domenica 3 Dicembre presso l’Auditorium di Finalborgo avremo una giornata dedicata alla disabilità: Alle ore 15:30 ci sarà la premiazione dei “Maratonabili” che hanno partecipato a Rivera Run, verranno invitati i volontari che hanno supportato l’evento e ci sarà la distribuzione delle magliette del progetto Mare per Tutti – Tutti per Mare. La premiazione durerà circa 30 minuti. Verso le ore 16 ci sarà una breve pausa per permettere all’orchestra di posizionarsi sul palco.

Alle ore 16:30 inizierà lo spettacolo di OrchestrAbili: un’orchestra di disabili, il programma sarà a sorpresa. Finalità di questo concerto è contribuire e favorire l'accesso alla cultura da parte di persone che rischiano di rimanerne escluse. A fine concerto sarà allestito un piccolo rinfresco a cura del Nonunodimeno Social Bistrot, nel primo Chiostro di Santa Caterina. Per questo evento avremo la collaborazione di: Cooperativa Progetto Città, Area Musicale Il Giardino Sonoro di Savona, Associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi, OroArgento comunicazione & eventi.

Ingresso libero a offerta, sono accettate prenotazioni via Whatsapp al 3779963058.

La Società dei Concerti ETS Finale Ligure ringrazia: l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, la Fondazione Agostino De Mari, i musicisti che partecipano alla stagione, Banca Fideuram, Granero Store, Fratelli Trotta srl, Ottica Ottobelli, Supermercati PAM, le attività che ci sostengono o sponsorizzandoci o indirettamente, la proloco di Gorra/Olle, A.V.F. Associazione Volontari Feglinese APS, la Cooperativa Progetto Città – Area Musicale Il Giardino Sonoro di Savona, OroArgento comunicazione & eventi, Fidapa BPW Finale Ligure, Associazione Culturale Musicale Scuola Pianistica ATENEUM APS, l’associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi, il Nonunodimeno Social Bistrot, l’Associazione Culturale Baba Jaga, il Teatro delle Udienze, la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca, lo staff dei volontari dell’associazione, Avilo di Roberto Oliva che cura il servizio fotografico.