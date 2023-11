Plodio dice "no" alla violenza sulle donne: grande partecipazione all'evento in località Piani (FOTO e VIDEO)

Sabato 25 novembre, la comunità di Plodio si è riunita in un'atmosfera di solidarietà e impegno per dire "no" alla violenza sulle donne.

Un'affluenza significativa ha caratterizzato questo evento speciale, dedicato a sollevare le coscienze e ad affermare con forza un messaggio di ferma opposizione verso atti di inaudita crudeltà.

"La violenza sulle donne va condannata fermamente. Ringrazio le persone intervenute e coloro che hanno lavorato instancabilmente affinché questa manifestazione fosse un successo: l'avvocato Sabrina Macciò, nostro consigliere comunale, per aver promosso questo momento di riflessione e profonda presa di coscienza per tutti, il gruppo Alpini, l'Asd, la pro loco, il gruppo di Protezione civile e tutti i cittadini che hanno partecipato con grande attenzione e commozione", commenta il sindaco Gabriele Badano.

L'evento si è tenuto in località Piani, nei locali dell'Asd Plodio e presso la panchina rossa inaugurata lo scorso marzo.