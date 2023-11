Albissola: l’Artratttoria propone per il 5 dicembre un menù dedicato ai piatti del Natale

Proseguono con successo le serate a tema della Pignatta Rossa di Albissola con un invito a scoprire le radici più antiche della cucina ligure, ricca di sapore e di storia., ma sempre attenta nell'uso di ingredienti locali e sostenibili.

Esiste un classico della tradizione ligure ed in particolare savonese, che non può mancare in tavola a Natale: i “Natalini”. È un tipo di maccheroni che somiglia vagamente agli "ziti" napoletani, per intenderci, che, utilizzato vuoto o ripieno, viene rigorosamente cotto in brodo, utilizzando gli avanzi delle altre preparazioni natalizie come la Cima o il Cappone. Perché anche a Natale non si doveva sprecare nulla.

I Natalini saranno il piatto principale del menù preparato dalla chef Tiziana Piras.

Ecco i piatti inseriti nel menu e che saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia.

In entrata per stimolare le papille degustative delle deliziose polpettine di Baccalà con un pesto verde al Nasturzio. Poi un piatto ormai scomparso dalla tavola anche perché di lunga e complessa preparazione: il Cappon Magro della Pignatta rivisitato con passione e grane garbo che viene proposto come antipasto.

Piatto principale: la “Minestra di Natale” alla savonese, cioè i Natalini in brodo di cappone con cardi, salsiccia.

E per finire in bellezza uno strepitoso Panettone genovese di produzione propria.

Tutti piatti saranno abbinati con I vini tutti della cantina Feipu dei Massaretti: Rossese, Pigato e Granaccia con una chicca finale rappresentata dal Passito di Granaccia.

Sapori di mare e della tradizione, con profumi che promettono di richiamare alla memoria i ricordi dell'infanzia, quando i Natalini regalavano gioia e calore alla festa.

Costo a persona bevande incluse 48 euro.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 349.5465722