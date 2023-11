Apm Terminals, pronto per essere nominato il successore di Paolo Cornetto: sarà Santi Casciano

Santi Casciano dal primo di dicembre succederà a Paolo Cornetto alla guida di Apm Terminals Italia.

In Maersk Line da quasi 20 anni prenderà il posto dell'ex amministratore delegato e managing director, in carica da gennaio 2017, che aveva presentato le sue dimissioni a fine settembre e che aveva concluso il suo mandato il 16 novembre.

In Apm Terminals da 3 anni e 8 mesi, attualmente dall'agosto 2022 ricopre il ruolo di responsabile degli investimenti, disinvestimenti e fusioni e acquisizioni nel nord, centro e sud America. In precedenza invece dall'aprile 2020 è stato responsabile dello sviluppo aziendale in America Latina.

Come ultime esperienze in Maersk nell'area di Copenhagen è stato direttore degli appalti marittimi da gennaio 2018 a aprile 2020, responsabile degli approvvigionamenti Terminal VSA da ottobre 2015 a dicembre 2017 e direttore generale - strategia terminalistica e portuale da novembre 2012 a settembre 2015.

E' anche membro del Board del Terminal di Buenaventura dal giugno 2020.