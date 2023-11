Finale, verso il ritorno alla normalità la viabilità: libera via Brunenghi, nella giornata di domani tocca al lungomare

Proseguirà nella nottata con un successivo step, il piano di asfaltature previsto a Finale Ligure su alcune delle principali strade del territorio comunale, in particolare nella zona tra Marina e Borgo, mentre torna pian piano alla normalità la viabilità finalese.

Dopo che nelle scorse settimane è stato avviato il cantiere a ridosso del lungomare, sia nell'anello iniziale tra via Saccone e via Unità d'Italia sia sulle successive via Concezione e via San Pietro, i lavori appartenenti al primo lotto da 300mila euro finanziato dal Comune nella nottata tra oggi e domani (28 e 29 novembre, ndr) si sposteranno sulla via Aurelia.

Dalle ore 20 circa gli operai saranno attivi su viale Rinaldo Piaggio, tra la stazione ferroviaria e l'ex stabilimento Piaggio per procedere fino alla mattinata: "Lavoreremo in orario notturno per cercare di creare il minor disagio possibile - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi -. Il cantiere andrà avanti a spron battuto fino alle prime ore del mattino dove sul posto saranno impegnati movieri e agenti di polizia locale per regolare la viabilità".

Viabilità che, come detto in apertura, è pronta a tornare completamente alla sua consuetudine nella giornata di domani, mercoledì 29 novembre. Circa nel pomeriggio è prevista la riapertura alla circolazione e alla sosta delle due vie parallele al lungomare, via San Pietro e via Concezione per l'appunto.

Sono stati inoltre conclusi gli scavi archeologici preventivi nella strettoia di via Brunenghi in Finalborgo. Così come nella giornata dello scorso sabato 25 novembre, è arrivato nelle scorse ore il via libera della Sovrintendenza alla tumulazione dei buchi praticati per indagare la presenza di eventuali reperti di interesse storico in vista della progettazione definitiva della riqualificazione della via.

Tornerà poi a senso unico anche via XXV Aprile. Non appena la squadra che si occupa della segnaletica cesserà i lavori su via Concezione e via San Pietro verrà ripristinata la segnaletica orizzontale e si tornerà all'antico.