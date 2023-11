Albenga, addio al capitano dei carabinieri Antonio Stefanì

Si è spento, all’età di 90 anni, il capitano dei carabinieri r.o. Antonio Stefanì. Il capitano Stefanì dedicò la sua vita al servizio dell'Arma dei carabinieri, operando in varie regioni d'Italia, soprattutto nel Nord e in Liguria, comandando infine la squadra di polizia giudiziaria, la stazione e il nucleo radiomobile di Albenga, in qualità di maresciallo maggiore.