Finale, si intrufola nelle ex aree Piaggio e ne sfrutta la corrente elettrica: denunciato un senzatetto (FOTO)

Ennesimo blitz della Polizia Locale all’esterno dei capannoni dell’ex stabilimento Piaggio Aero a Finale Ligure, al termine del quale è stata denunciata una persona.

La squadra della Polizia Locale intervenuta, composta da operatori del comando finalese e dagli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana Associato (Finale/Loano/Savona), ha battuto palmo a palmo l’area ex industriale, rilevando i punti risultati forzati per facilitare l’accesso e identificando nei suoi pressi un soggetto senza fissa dimora, che è stato condotto presso gli uffici del Comando di via Ghiglieri.