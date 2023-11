Celle e il Celle Varazze Volley piangono la scomparsa di Agostino "Stino" Zunino

Celle in lutto per la scomparsa all'età di 68 anni di Agostino Zunino.

Conosciuto e stimato da tutti come "Stino", è stato per anni giocatore, allenatore e dirigente del Celle Varazze Volley.

"Ci sono notizie che non vorremmo mai dare. Questa notte è venuto a mancare Agostino Zunino, una delle colonne portanti della nostra società. Prima come atleta, poi come allenatore, infine come dirigente, 'Stino' ha letteralmente visto nascere e crescere il movimento della pallavolo locale - il ricordo e messaggio di cordoglio del Celle Varazze Volley - Ancora un paio di mesi fa era con noi in palestra a sistemare reti, tende, carrelli dei palloni... per consentire alle nostre ragazze di affrontare al meglio una nuova stagione sportiva. Non ci resta che rivolgere le condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia. In particolare alla figlia, Alessandra Zunino, nostra ex giocatrice e allenatrice. Ciao Stino... e grazie".

"Un grande amico ci ha lasciato, Agostino Zunino, per tutti Stino, nella nostra società ha allenato molti anni, ottenendo per due volte la promozione in prima divisione femminile. Aldilà dell'attività di allenatore, a Vado ha lasciato il segno, contribuendo alla crescita di tutta la nostra società dal momento della sua rifondazione nel 2003, e insegnando a noi, che iniziavamo a conoscere la pallavolo provenendo da altri sport, le fondamenta di questo sport, e rimanendo sempre in contatto anche quando è rientrato nella sua Celle. Tutta la società abbraccia la figlia Alessandra, anche lei nostra ex allenatrice, e la moglie Floriana. Buon viaggio amico mio" ha detto il presidente della Sabazia Pallavolo Vado Floriano Ferrando.

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 29 novembre, alle 15.30 nella chiesa di San Michele a Celle Ligure.

Lascia la moglie Floriana, la figlia Alessandra, il genero Adolfo, il nipotino Achille e tutti i parenti.