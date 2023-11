Politica |

Arboscello (Pd) e Rossetti(Az): "Il rigassificatore farà aumentare i costi per famiglie e imprese"

"Le dichiarazioni del presidente di Confindustria Bonomi sono fuori luogo. Non c’è nessuna motivazione tecnica che impone questa scelta, ma solo gli interessi politici di Toti"

"La dichiarazione del presidente di Confindustria Bonomi, che intervenuto a Genova ha dichiarato che "chi è contro il rigassificatore poi vuole comunque l’energia a prezzi bassi" risultano fuori luogo e fuori contesto. Bonomi forse non è abbastanza aggiornato rispetto alla discussione politica che si è sviluppata in Liguria dove si sta discutendo dell'opportunità di spostare un rigassificatore da Piombino, dove è in attività oggi, a Savona/Vado, con forti criticità ambientali, sanitarie e di compatibilità con il tessuto economico di quell'area, senza che ci sia nessuna necessità oggettiva del trasferimento". Cosi commentano in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Roberto Arboscello e il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti. "Soprattutto parliamo di uno spostamento che costerebbe 25 milioni di euro. Costi che graverebbero, come ha ben evidenziato Eni e come ha rimarcato FederPetroli in una nota riprendendo quanto sostenuto da Eni, sulle tasche di famiglie e imprese, proprio coloro che secondo Bonomi 'vogliono pagare poco l'energia' e che invece finirebbero per pagarla di più". "Dovrebbe ormai essere chiaro che l’unico motivo che c’è dietro al trasferimento del rigassificatore da Piombino a Vado/Savona è l’interesse politico di Toti che vuole fare un favore a Meloni per ottenere il terzo mandato. In questo momento non c’è nessuna emergenza energetica e la stessa Snam un paio di settimane fa ha rassicurato parlando di stoccaggi del gas pieni al 99 per cento", concludono i due consiglieri comunali.

Comunicato stampa

