Fratelli d'Italia, alla segreteria provinciale del partito è sfida tra Cavallo e De Vecchi

Christian De Vecchi, ex sindaco di Carcare entra a scompaginare la tranquillità di quello che fino a pochi giorni fa era il candidato, unico, alla presidenza di Fratelli d'Italia Claudio Cavallo. Cavallo, sindaco di Stellanello, è uomo del Ponente e solo poco tempo fa ha inaugurato una sede del partito ad Albenga.

De Vecchi, invece, rappresenta il più la zona di Savona, Levante, e il suo entroterra e ha presentato la candidatura all'ultimo, su richiesta di alcuni presidenti di circolo e militanti che chiedono una maggiore rappresentanza del territorio di cui fanno parte. Cavallo rivendica la crescita di iscritti sono la sua guida (che ha comunque seguito l'andamento nazionale del partito), da quando nel 2020 è stato nominato commissario unico.

"Da zero – dichiara Cavallo - la Provincia ha saputo rinascere sino ad arrivare a 14 nuovi circoli, tutti promossi e aperti dal sottoscritto e i tesseramenti sono stati: 271 nel 2020 372 nel 2021 471 nel 2022". "Occorre un programma che aumenti la nostra presenza all’interno delle istituzioni – prosegue Cavallo - che saranno chiamate a decidere su questi temi. Dobbiamo aumentare la nostra presenza all’interno dei Comuni e nel 2024 ci sarà il rinnovo di 40 comuni tra i 69 che compongono la provincia. L’obiettivo è mantenere il centrodestra unito anche laddove non si presenteranno liste politiche ma civiche di area, inserire i nostri candidati o, laddove impossibilitati per mancanza di accordi, agevolare liste civiche in contrapposizione anche solo per far fare esperienza amministrativa a nuovi consiglieri".

Il programma di De Vecchi prevede la divisione della provincia in 5 "mandamenti". "Levante (di Savona); Savona; Valbormida; Ponente1; Ponente2. Sarà compito del 'coordinamento provinciale', nelle sue sfere di competenza operativa, "pianificare il territorio mettendo al primo posto dell’agenda politica – spiega De Vecchi - le dinamiche provinciali del lavoro attraverso la valorizzazione dei suoi differenti segmenti produttivi e delle sue risorse naturali anche conseguenza delle stratificazioni storiche dell’azione umana".

"Una precisa focalizzazione delle esigenze e dei bisogni locali che, dovranno essere tradotte a livello di istituzioni Provinciali e Regionali, in proposte di leggi finalizzate al progresso economico da Levante a Ponente del Capoluogo senza trascurare gli entroterra. Direttrici verticali e orizzontali che dovranno avvicinare i Territori, differenti e specifici, in un unico “contenitore”.