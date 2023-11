Savona, al Priamar un convegno su sanità territoriale e Pnrr

Si è tenuto oggi, mercoledì 29 novembre, nella prestigiosa Sala Sibilla del Priamar di Savona, una giornata formativa dal titolo "Lo sviluppo della sanità territoriale in Asl 2: opportunità del Pnrr e confronto con realtà regionali ed extra regionali", organizzata dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Savona, in collaborazione con Asl 2.

Il congresso, dedicato al tema della Sanità Territoriale e all'assistenza preventiva e di prossimità, ha focalizzato l’attenzione su nuovi modelli di cura e sulle competenze agite dai professionisti, nell’ambito del D.M. 77/2022. Al convegno sono intervenute autorità, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore sanitario.

L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e stimolo per i professionisti tutti con il fine di condividere conoscenze, accogliere nuove proposte e mettere a punto modelli organizzativi innovativi, in un'ottica di integrazione socio-sanitaria, efficienza e qualità delle cure.

“Il nuovo assetto organizzativo di tutto il Sistema salute e, in particolare quello dell’Assistenza Sanitaria Territoriale, è volto a potenziare servizi più vicini alle persone, attraverso reti integrate di cura, tra gli ambiti sanitario e sociosanitario, Infermieri specialistici, equipe interprofessionali e multidisciplinari e digitalizzazione dei processi - spiega la dottoressa Roberta Rapetti, presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona - Proprio alla luce dei profondi cambiamenti epidemiologici e demografici e con l’emergere di nuovi bisogni di salute, è necessario investire in una Sanità d’iniziativa, che prenda in carico, in modo globale e tempestivo, il cittadino, la famiglia e la Comunità intera”.

“Stiamo vivendo un momento epocale nel quale il Territorio anche in ambito sanitario diventa il vero protagonista e propulsore del cambiamento - dichiara la dottoressa Monica Cirone, Direttore Sociosanitario Asl 2 - Il traguardo che ci poniamo oggi in Sanità è delineare un Sistema moderno caratterizzato da nuovi paradigmi di cura e assistenza che prediligono la vicinanza e la prossimità al cittadino forti delle opportunità offerte dallo sviluppo e dal consolidamento della tecnologia”.