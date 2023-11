Ponte di Stella Santa Giustina, il sindaco Castellini: "Fatti gli ultimi sondaggi"

"So che si tratta di una questione decisamente delicata per tutti noi stellesi e per tutta la Valle Erro ma ci tenevo a comunicarvi che nella giornata di oggi sono stati fatti gli ultimi sondaggi che dovrebbero finalmente portare a termine la fase progettuale della ristrutturazione del ponte e proseguire quindi con i lavori".

"L’obbiettivo e l’impegno che mi sono preso di riuscire ad aiutare l’ente preposto per sbloccare la situazione nel minor tempo possibile lo sto quindi portando avanti e ringrazio Anas per tutti gli incontri svolti con l’Amministrazione per riuscire ad ottenere, dopo più di 10 anni, un risultato necessario per la viabilità della 334" conclude il primo cittadino.