Albisola dice no al rigassificatore, il sindaco totiano Garbarini: "Se devo tutelare la mia città devo avere la mia testa e la mia idea"

"Io devo essere tranquillo che anche se sono all'interno di un gruppo se devo tutelare la mia città devo avere la mia testa e la mia idea. Se questa cosa ritengo che faccia male al mio territorio io mi esprimo in maniera contraria".

Così il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini si esprime sulla contrarietà al progetto del posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona.

In consiglio comunale all'unanimità la mozione della maggioranza, con emendamenti della minoranza di Passione in Comune e M5S, che si oppone al rigassificatore è passata all'unanimità con una presa di posizione, rispetto alle altre amministrazioni guidate dal centrosinistra, di una amministrazione vicina all'area politica del presidente regionale e commissario di Governo Giovanni Toti.

"Credo e credevo ancora in quel gruppo, sono iscritto a Cambiamo e non ne faccio una questione politica. Non ho bisogno di fare campagna elettorale, se i cittadini mi rivoteranno è perchè ho fatto bene sul territorio, non ho bisogno del consenso - prosegue il primo cittadino albisolese - Quello che vogliamo fare comprensorialmente è recuperare una situazione turistico ricettiva. È stato fatto un percorso di buon senso da parte dell'amministrazione, non ne faccio una questione di minoranza o maggioranza".

Il sindaco ha voluto però tirare le orecchie alla scarsa presenza in consiglio comuale degli albisolesi così come alle iniziative di protesta sul territorio.

"Mi ha infastidito a livello personale e come sindaco che l'altra sera in consiglio comunale su un tema soprattutto che tocca la coscienza collettiva non ci fosse nessuno - ha continuato il primo cittadino albisolese - È stato semplice adottare una catena umana però in una città come Savona che conta 65mila abitanti, Albisola 6mila, 10mila Albissola, per fare alcuni esempi, quando c'e stata la manifestazione in Piazza Sisto ho visto che c'era una partecipazione talmente scarsa che in quel contesto lì dovevano esserci almeno 5-6mila cittadini. Mi sembra paradossale".