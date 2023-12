Problemi gastrointestinali sulla Costa Smeralda, un gruppo di passeggeri presenterà una class action

Una class action per richiedere, tramite un ufficio legale, il rimborso del viaggio e delle spese mediche sostenute.

Durante la navigazione aveva perso la vita Paola Arata, 68enne di Rapallo. Dalle prime ricostruzioni la donna avrebbe avuto dei problemi di tipo gastrointestinale prima di aggravarsi e di spirare. A bordo proprio in quella settimana di viaggio ci sarebbero stati anche altri casi di gastroenterite.

La famiglia della passeggera deceduta aveva poi presentato un esposto alla Procura di Genova con le indagini che sono in mano alla Polizia marittima di Savona, coordinate dal Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro, che aveva disposto l’autopsia effettuata poi dal medico legale Sara Lo Pinto. Per conoscere l'esito dell'esame autoptico e capire quindi quali possano essere state le cause del decesso si dovrà attendere 3 mesi.