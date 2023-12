Savona, manutenzione strade: una variante per riasfaltare parte di corso Ricci, via Stalingrado e Don Minzoni

Nei mesi scorsi la giunta Russo ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria delle strade savonesi per un importo complessivo di 280.000 euro, con alcuni interventi ancora in corso.

In fase di redazione del progetto erano però stati esclusi dall'intervento alcuni tratti viari, che avevano bisogno di rifacimento della bitumatura ma per i quali non c'erano risorse economiche a disposizione. In una delle scorse giunte l'amministrazione Russo ha fatto una variazione al Peg (Piano economico di gestione) rendendo disponibili ulteriori risorse per 185.000 euro da utilizzare in parte per finanziare alcuni interventi di manutenzione strade.

Nella giunta di ieri l'amministrazione ha poi approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva, con un importo lavori aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta contrattuale, di 89.793 euro.

Questo stanziamento permetterà di fare interventi di manutenzione straordinaria su tre strade, con tratti di asfalto ammalorato e vecchio. Sono via Stalingrado, nel tratto da via Don Gnocchi Viani a via Vittime di Brescia nella corsia direzione centro città; via Don Minzoni -sottopasso ferroviario nella corsia in direzione via Vittime di Brescia e nella porzione di rotatoria all'intersezione con piazza Aldo Moro e Corso Ricci, nella tratto antistante la Polizia stradale, corsia in direzione centro città.