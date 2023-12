La riviera si accende per le festività natalizie: presentato il programma completo del "Festival delle Luci"

Sarà la luce in tutte le sue forme, sia in merito agli allestimenti dedicati sia in merito ai contenuti, la protagonista delle festività natalizie nella riviera savonese del medio ponente da Finale a Pietra Ligure passando per Borgio Verezzi e Orco Feglino dove dal pomeriggio odierno si aprirà il mese di eventi rinominato "Festival delle Luci".

Presentato stamani in Regione Liguria, il fitto calendario degli eventi nei quattro comuni, finanziato attraverso il bando "F.U.N.T. 2023", sarà all’insegna del Natale, del divertimento per i più piccoli e per gli adulti di ogni età, della promozione del nostro meraviglioso territorio e della sua vocazione all’inclusività, l’innovazione tecnologica, la cultura e l’eccellenza enogastronomica che caratterizzano i territori dei nostri comuni.

In collaborazione con le associazioni presenti sui diversi territori, diverse saranno dall'1 dicembre al 6 gennaio 2024 le iniziative che si concentreranno su attività legate alle tradizioni, alla cultura, all'enogastronomia, allo sport, alla sostenibilità, all'inclusività e al digitale sotto diverse forme: dal cinema al teatro, dalla danza alla musica, passando per la storia e la valorizzazione del turismo e dei diversi turismi.

Gli eventi “luminosi” del festival daranno rilievo a diverse aree delle città coinvolte. A Finale sul lungomare Migliorini, piazzale Buraggi e piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina, la splendida cornice medievale di Finalborgo, la bellezza discreta di Finalpia e il borgo marinaro di Varigotti; a Orco Feglino con il tradizionale "Presepe Vivente" che animerà il centro storico cittadino nelle serate del 23 e 24 dicembre, a Borgio Verezzi con un programma fitto di attività legate all’inclusività e la pace e a Pietra Ligure con le luminarie e gli eventi dedicati alla luce del Natale.

Luce protagonista anche nelle sue forme di luminarie tipiche del periodo: diverse installazioni illumineranno i pomeriggi e le serate del mese più “buio” dell’anno, adottando un approccio attento alla sostenibilità energetica con l’utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo.

“Voglio fare i miei più vivi e sentiti complimenti agli organizzatori perché oggi presentiamo il calendario di un festival davvero ricco di eventi che hanno per tema la luce, simbolo di gioia e speranza nel vero spirito natalizio - afferma l'assessore al Turismo di Regione Liguria, Augusto Sartori - Apprezzo molto che, grazie ai fondi Funt, ben quattro Comuni limitrofi abbiano fatto squadra o, per meglio dire, abbiano fatto 'rete' per realizzare una serie di appuntamenti molto attrattivi dal punto di vista turistico. Un esempio virtuoso che mi auguro possa essere ripetuto in futuro visto che, ne sono certo, il Festival delle Luci di quest'anno sarà un successo con tantissime persone che verranno in questo bellissimo tratto di Liguria per assistere agli splendidi spettacoli in programma”.

"Questo festival unisce riviera ed entroterra, cultura e proposte per bambini, intrattenimento ed enogastronomia, sport e inclusione, mix vincente per un’offerta turistica sempre più destagionalizzata; unisce grandi e piccini, cittadini e turisti, con tante iniziative pensate appositamente per coinvolgerli, un giorno dopo l’altro, nella magia del Natale e dello stare insieme, a prescindere dall’età e dalla provenienza geografica - affermano il sindaco di Finale Ugo Frascherelli e l'assessore al Turismo Clara Bricchetto - Nostro auspicio è che l’impegno congiunto di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti in questo ambizioso progetto sia premiato dal pubblico e possa diventare appuntamento ricorrente nella programmazione turistica del nostro territorio, che con eventi di questa portata si dimostra sempre più vivo e accogliente tutto l’anno".

"E' tempo di luce: luce di bellezza, di rispetto, di semplicità, di territori accoglienti - aggiunge il sindaco borgese, Renato Dacquino - La luce di Borgio Verezzi in questo Natale è fatta di cose essenziali: la cava illuminata 'lassù in alto', le grotte con le loro sfumature calde 'nel cuore della terra' e tutto il paese 'acceso' di piccole luci, di ulivi, di simboli di Pace, di tanti eventi e momenti di bellezza e comunità da condividere".

"Abbiamo lavorato a questo Festival in ottica comprensoriale, vogliamo regalare e regalarci un Natale pieno di luci e di colori - dichiara invece il sindaco di Pietra, Luigi De Vincenzi - Riviera ed entroterra si trasformeranno in un territorio incantato, un'occasione unica per vivere una esperienza bella e, per il nostro territorio, anche innovativa che valorizzerà le nostre cittadine, potenziandone l’attrattività turistica. Il Natale è un momento di gioia e di festa per grandi e piccini e le luci sono un elemento fondamentale per creare un'atmosfera festosa e accogliente e renderlo ancora più speciale. Grazie a Regione Liguria che ha messo a disposizione parte delle risorse e grazie alle amministrazioni di Finale Ligure, Borgio Verezzi e Orco Feglino con le quali abbiamo lavorato per la realizzazione di questa bella iniziativa".

Tipicamente caratteristico sarà invece il "Presepe Vivente" di Orco Feglino, su cui si sofferma il primo cittadino Roberto Barelli: "Nato in forma modesta grazie ad un gruppo volontari negli anni '80 si è via via trasformato in un'esperienza straordinaria con circa 150 figuranti distribuiti in oltre 20 affascinanti postazioni. La magia di questo Presepe risiede nella sua autenticità: ogni oggetto, abito e accessorio ha una storia che si intreccia con le vite degli anziani del paese, passando di mano in mano di generazione in generazione. Quest'anno il tema sarà l'apparizione della Vergine Maria del 1874, avvenuta al Colle di Prà".

Il programma nel Comune di Finale Ligure suddiviso tra Finalmarina, Finalborgo, Finalpia e Varigotti è consultabile sul sito www.visitfinale.it.

In allegato il programma nei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.