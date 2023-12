Consiglio comunale Pietra, la presidente Vignone replica a Carrara: "Salvaguardata l'integrità del testo della mozione"

“In merito alla polemica, come sempre scatenata dal consigliere Mario Carrara con toni ‘rispettosi’ e ‘gentili’, sulla conduzione del Consiglio comunale del 28 novembre, sottolineo che ho agito seguendo il regolamento e che ho accettato un emendamento di tipo modificativo, contemplato all’articolo 54, punto 5 del regolamento, che non andava a stravolgere l’obiettivo della mozione e cioè la necessità dell’immediata riapertura del punto nascite del Santa Corona”. Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Pietra Ligure Michela Vignone, dopo l’intervento di stamani (1 dicembre) del consigliere Carrara (leggi QUI).

“A differenza delle interpretazioni del consigliere Carrara, queste sì forzate, ritengo di aver agito a tutela dell’intero Consiglio comunale e non di un singolo consigliere, sia esso della minoranza o della maggioranza – prosegue Vignone -. Ho applicato il regolamento che, ci tengo a sottolineare, non è stato redatto da me, ma soprattutto ho salvaguardato l’integrità sostanziale del testo presentato dal Cons. Carrara sul quale c’era una condivisione di massima dell’intero Consiglio”.

“A margine di quanto detto, mi permetto dire che la scelta di non presentare un altro documento da parte della maggioranza testimonia la sostanziale condivisione del documento presentato e l’intento di addivenire ad un testo condiviso e a una posizione unanime, e dunque più forte, del Consiglio comunale di Pietra Ligure, come del resto già avvenuto in passato su tematiche riguardanti la salvaguardia dell’ospedale Santa Corona”, conclude la presidente Vignone.