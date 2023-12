Fratelli d'Italia si prepara a votare il presidente provinciale scegliendo tra Cavallo – De Vecchi

"Sarebbe stato meglio avere una candidatura unitaria. I panni sporchi si lavano in famiglia" dice un tesserato del partito di Giorgia Meloni che domani, sabato 2, si prepara a votare il nuovo presidente provinciale.

Sulla carta Claudio Cavallo, coordinatore provinciale reggente, ha molte chance di essere il prossimo presidente provinciale del partito ma dovrà comunque confrontarsi con Christian De Vecchi che, all'ultimo, ha deciso di candidarsi. A chiederglielo sarebbero stati i presidenti e iscritti di alcuni circoli.

Tra i suoi sostenitori ci sarebbero Renato Scosceria; Matteo Debenedetti che con De Vecchi era stato, nel 2020, portavoce del comitato elettorale “Oltre” in occasione delle elezioni comunali a Savona; Simone Gattini, giovane candidato consigliere nelle ultime elezioni comunali a Savona, Agostino Morchio consigliere comunale di Cisano sul Neva; Francesco Garofalo di Millesimo, Giuseppe Giordanella.

Cavallo, invece, avrebbe il sostegno di gran parte del partito, in particolare a Ponente. Se da un lato l'attuale coordinatore provinciale reggente ricorda nel suo programma elettorale di aver fatto notevolmente aumentare gli iscritti, dall'altro ha dovuto fare i conti con la decisione di sostenere il candidato Canepa alle Provinciali, sconfitto poi da Olivieri nella candidatura uscita dall'accordo tra Pd e Cambiamo poi infelicemente naufragato. Ma il nuovo presidente avrà sopratutto il compito di “lavare quei panni sporchi in famiglia” per fare dimenticare e ripianare le divisioni che hanno portato il partito diviso al congresso, preparare le prossime amministrative del 2024 e l'anno successivo le regionali.

Il voto del nuovo presidente sarà fatto in due sedi. Votano a Savona, alla Sala Caduti di Nassiria del Palazzo della Provincia, in via IV Novembre, i tesserati dell'area rientrante nei comuni di : Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio.

Votano nella sede del circolo di Albenga e Valli Ingaune- Vico in Piazza San Francesco 13, i tesserati delle zone comprese tra Albenga Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Toirano, Vendone, Villanova d’Albenga, Zuccarello.