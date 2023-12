Murialdo, Pronzalino attacca la minoranza: "C'è chi ama il paese e chi lo odia al punto da condannarlo all'immobilismo e alla decadenza"

"Nel sostenere che sono stati chiusi esercizi commerciali, il consigliere Salvetto mi dà ragione, dandosi la zappa sui piedi, di aver ereditato un comune moribondo che non dava sostegno alle attività". Ad affermarlo è il sindaco di Murialdo Giacomo Pronzalino.

"Purtroppo nella foga della risposta non si è ricordato di quanto avvenuto in questi quattro anni, iniziati ad esempio con la questione riguardante il finanziamento del ponte in località Fucine, che per incapacità della sua amministrazione, era stato revocato e con grande impegno nostro è stato rifinanziato. Lo stesso per le strade i cui documenti sono consultabili e che portano la mia firma. Come per tutte le altre opere che sono state realizzate in questi quattro anni e mezzo".

"Per quanto riguarda il campetto, a suo tempo, la nostra amministrazione ha inoltrato all'assessorato regionale il progetto, non solo per un campo polivalente, ma anche per la realizzazione di una struttura adibita al padel. Si tratta di iniziative che sono perfettamente a conoscenza dei consiglieri", aggiunge Pronzalino.

"Veramente non sa più a cosa attaccarsi dicendo che mi autoincenso con realizzazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che rimangono indigeribili solo a lui".

"Dispiace l'acredine che l'ex sindaco dimostra nei confronti di questa amministrazione, ed in particolare nei miei confronti, vantandosi dei nuovi acquisti della sua minoranza, il cui giudizio morale sarà prerogativa della popolazione, che ha notato il passaggio da una lista all'altra per partecipare all'opera di immobilizzazione del comune, con gravi ripercussioni ai servizi della comunità".

"Ma come ho avuto modo di dire, a Murialdo c'è chi ama il paese e chi lo odia al punto da non volere estranei, condannando l'economia della cittadina all'immobilismo e alla decadenza", conclude il sindaco.