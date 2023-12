Da modello a prete: Edoardo Santini entra in seminario

Edoardo Santini, vincitore della fascia di "Più bello d'Italia 2019", ha deciso di abbracciare la vocazione religiosa e intraprendere il cammino per diventare sacerdote.

Il 21enne originario di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ha rinunciato al lavoro nel mondo della moda e alle sue passioni artistiche, come la recitazione e il ballo, per intraprendere il cammino verso il sacerdozio.

Santini ha dichiarato di aver preso questa decisione consapevole delle rinunce che comporta, ma ha espresso la volontà di non abbandonare completamente le sue passioni, trovando modi alternativi per viverle. Attualmente, sta frequentando il propedeutico per diventare sacerdote, l'anno che precede la vita in seminario, prestando allo stesso tempo servizio in due parrocchie nella diocesi fiorentina.

Il giovane ha rivelato di non essere al cento per cento sicuro del suo futuro come sacerdote, ma ha espresso fiducia nel percorso intrapreso, affermando di non pentirsi della scelta fatta.

Ha spiegato di aver iniziato a considerare seriamente la sua vocazione dopo aver incontrato alcuni ragazzi che gli hanno mostrato cosa significhi "essere chiesa". Per fare il primo passo verso questa decisione cosi importante, lo scorso anno, Santini ha vissuto con due preti, definendo questa esperienza come la più bella della sua vita.