Guerra a Gaza, incontro pubblico del PCL a Finale per dire stop al conflitto

Fermare il massacro in corso a Gaza e per una Palestina "unita, laica, socialista". Questo il tema dell'assemblea pubblica organizzata per il prossimo mercoledì 6 dicembre a Finale Ligure, alle ore 17 presso la Sala Gallesio, dal Partito Comunista dei Lavoratori dal titolo "Dalla parte del popolo palestinese".

In queste e nelle prossime settimane le sezioni del PCL sono impegnate nell'organizzazione di iniziative di solidarietà con il popolo palestinese, a partire dalla promozione di assemblee e dibattiti su ciò che sta accadendo a Gaza da quasi due mesi e sulle radici della situazione odierna, alla luce della storica e coraggiosa lotta pluridecennale del popolo palestinese contro l'oppressione israeliana.

All'evento parteciperanno il portavoce nazionale del Partito Comunista dei lavoratori Marco Ferrando, l'avvocato Giannantonio Chiavelli, impegnato nella campagna di solidarietà alla Palestina, e il palestinese residente in Italia Karim.

"Il PCL invita al confronto per l'occasione tutti coloro che sentono il bisogno di schierarsi contro il massacro in corso a Gaza e in Cisgiordania per mano dello Stato d'Israele" scrivono nella nota dal partito.