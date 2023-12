Bollette, Coldiretti: "Calo del gas per famiglie e imprese"

L’inversione di tendenza è un segnale importante per imprese e famiglie. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla riduzione della bolletta del gas, in calo dell’1,3% per i consumi di novembre rispetto a ottobre per la famiglia tipo in tutela.

“Questo non è che un inizio, certo - affermano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale - ma il dato interessante è l’inversione di tendenza, che si riflette su tutta la filiera, riducendo costi di imprese e famiglie che sono solo all'inizio con i costi dell’inverno”.

In vista del Natale e delle gelate previste per la stagione entrante, la fiducia è che le speranze non vengano disattese e l’abbassamento dei prezzi dell’energia ottenuto in sede europea porti gli italiani a tirare un sospiro di sollievo.

“Il calo della spesa energetica ha un doppio effetto positivo perché – sottolineano – aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare, sia nelle fasi produttive che in quelle di trasformazione e distribuzione”.