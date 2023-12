Orti Folconi: l'Asl è ancora interessata ad una struttura sociosanitaria? Il sindaco di Savona scrive al Commissario Orlando

Il recupero e la riqualificazione dell'area, abbandonata ormai da decenni, è uno dei punti saldi dell'Agenda della giunta Russo che vuole sbloccare l'area e darle una nuova vita. L'amministrazione comunale ha iniziato a parlare della realizzazione di una struttura sociosanitaria, che permettesse di accentrare i servizi e ambulatori dell'Asl2 nell'ottica di un potenziamento della sanità territoriale, a pochi mesi dal suo insediamento, due anni fa.

Nel giugno dello scorso anno il sindaco Russo aveva avviato delle interlocuzioni con Asl provinciale e Opere Sociali di N.S. di Misericordia, ente proprietario di una porzione della superficie, per parlare dell'idea di realizzare una struttura socio-sanitaria di valenza provinciale. La discussione si è successivamente aperta alla Regione, ente responsabile della sanità sul territorio.

Con l'attivazione il nuovo piano sociosanitario per la riorganizzazione della sanità territoriale e le risorse del Pnrr, che chiedono tempi brevi di attuazione per ottenere i finanziamenti, le interlocuzioni sono arrivate ad un punto di stallo.

Da qui l'esigenza del sindaco Russo di sapere se l'Asl2 sia ancora interessata all'area e al suo recupero per una struttura sanitaria e la lettera al commissario Orlando che sarebbe stata inviata nei giorni scorsi.

"Gli Orti Folconi sono un'area degradata da tempo e abbiamo sempre detto che è nostra intenzione sbloccare quegli spazi – afferma il sindaco Marco Russo – dedicandoli ad una vocazione pubblica come può essere quella di una struttura sociosanitaria. Se l'Asl2 non fosse più interessata all'area per lo scopo iniziale che avevamo ipotizzato avremmo bisogno di saperlo in tempo brevi per fare altre valutazioni".