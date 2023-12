Quiliano, nuove perizie sui lavori di somma urgenza della strada "Roviasca-Altare" e di via Verne

Nel corso della seduta svoltasi nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre 2023, la Giunta comunale di Quiliano ha approvato due perizie progettuali derivanti dall’evento alluvionale del 4 ottobre 2021.

La prima perizia riguarda le opere di ripristino del rilevato stradale della strada comunale Roviasca – Altare, mentre la seconda concerne il ripristino attraverso la regimazione delle acque e del rilevato stradale di valle di Via Verne.

“Si tratta di due interventi importanti - sottolineano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore ai Lavori Pubblici Silvio Pirotto - che riconfermano l’attenzione rivolta da questa amministrazione comunale per garantire la messa in sicurezza del nostro territorio, inteso nella sua globalità, anche con riferimento alle frazioni che ne fanno parte. Sono, queste, opere rientranti nel complesso delle decine e decine di cantieri avviati, e in parte già completati, relativi alle emergenze alluvionali del 2019 e del 2021, per un costo complessivo di 7 milioni e 287mila euro circa, quasi tutti finanziati con fondi statali, assegnati dalla Protezione Civile Nazionale e Regione Liguria.”

Esaminiamo dunque le due opere in questione. Strada comunale Roviasca – Altare. L’intervento prevede un intervento di attraversamento definitivo lungo la suddetta strada comunale, mediante il ripristino del rilevato.

Tale opera si è resa necessaria in ragione della funzione strategica di questa strada, trattandosi dell’unico collegamento alternativo della frazione Roviasca e delle borgate limitrofe con la rete viaria principale, e nello specifico con la viabilità provinciale tramite il territorio di Altare. Il suddetto percorso garantirà inoltre una funzione di viabilità tagliafuoco e di transito per i mezzi di emergenza. La spesa complessiva prevista ammonta a totali euro 170.391,21 di cui euro 125.505,54 per i lavori. Via Verne.

Questo intervento prevede il completamento correlato dei lavori lungo la strada comunale Roviasca – Altare, e in particolare attraverso i lavori di effettuazione dell’adeguamento idraulico dell’attraversamento stradale e di ripristino del rilevato stradale di Via Verne. Anche questo tratto di strada garantirà una funzione di viabilità tagliafuoco e di transito per i mezzi di emergenza. La spesa complessiva prevista ammonta a totali euro 132.824,88 di cui euro 96.814,57 per i lavori.

“Con queste due ulteriori opere - concludono il sindaco Isetta e l’assessore Pirotto “viene data una concreta risposta agli abitanti delle frazioni collinari, e in particolare di Roviasca e dei borghi limitrofi, per ciò che riguarda il ripristino della strada comunale, avente una funzione strategica rilevante, anche ai fini del collegamento con la viabilità provinciale, per il tramite del territorio di Altare. Gli uffici comunali stanno quindi già provvedendo all’affidamento dei lavori che verranno effettuati nei prossimi mesi”.