"Storie di una comunità", Borgio Verezzi si racconta sul palco del teatro Gassman

"Ogni persona, così come ogni comunità, possiede un patrimonio unico ed incredibile di conoscenze e di speranze, un bagaglio di storie affascinanti che emergono dalle esperienze personali di ognuno di noi. Poter condividere questi bagagli dà l’opportunità di crescere e creare un valore per tutta la collettività. Per farlo servono occasioni d'incontro, luoghi che favoriscano la comunicazione e la nostra voglia di esserci e contribuire al racconto". Così, attraverso una nota stampa, il Comune di Borgio Verezzi.



"Il Teatro Gassman a Borgio Verezzi offre moltissime opportunità d'incontro - proseguono dal Comune borgese - Vogliamo arricchire l'attuale programmazione (che offre spettacoli teatrali, concerti, danza, incontri a tema, progetti con le scuole e con le associazioni) con il racconto di ognuno di noi. L'idea è semplice: 'raccontare periodicamente la storia di Borgio Verezzi attraverso noi e le parole delle persone che vivono il nostro territorio'. Un'idea così semplice può portarci al consolidamento della nostra comunità, a fare sempre più rete con le associazioni, a migliorare e rafforzare i rapporti tra le persone... ma non solo! Ascoltare il racconto fa bene a chi racconta e a chi ascolta. Ci mette in collegamento gli uni agli altri e ci rende custodi della storia del nostro paese. Avremo l'occasione di condividere storie del passato, considerazioni sull'oggi e le nostre attese per il domani. Emozioni ed esperienze ci stimoleranno a cogliere la bellezza dei luoghi, delle persone e dei fatti che, grandi o piccoli che siano, sono nell'anima del nostro paese. Mettere insieme tutto questo in un percorso strutturato, è una opportunità da cogliere pienamente: vogliamo provarci!".



"Si inizia domenica 10 dicembre alle ore 17 al teatro Gassman. Il primo incontro di 'Borgio Verezzi si racconta' sarà incentrato sul tema della comunità. L’evento è dedicato al nostro paese attraverso i racconti e le testimonianze dei suoi protagonisti: il Barone Rampante ci offrirà una visione spettacolare del paese e del potenziale umano presente; la Società di Mutuo Soccorso porterà in scena cuore e socialità, ci racconterà delle sue origini e delle fatiche dei cavatori; Nini Firminetti porterà la sua testimonianza del paese degli orti e della graduale trasformazione in paese turistico; Mario Nebiolo tornerà sul tema dei cavatori e della pietra, soffermandosi sulla bellezza ancora attuale delle cave; Antonio Ferro ci ricorderà aneddoti ed esperienze degli Scout di un tempo, confrontandole con chi ancora oggi porta avanti questa vocazione; le insegnanti descriveranno la crescita delle scuole in questi ultimi decenni e la situazione attuale di una scuola che opera nella comunità ricevendone stimoli, idee, risorse volte ad arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi , con compiti di realtà in cui competenze e conoscenze vengono condivise e utilizzate per il bene collettivo; ...e poi, ospiti speciali (in attesa di una puntata dedicata) saranno probabilmente la signora Gamba dei Bagni San Pietro, con un flash sul 'come eravamo' che toccherà tutti noi, e Viviana della 'Topia', che con alcune "chicche" e aneddoti racconterà le contaminazioni del nostro paese e le storie (anche a tavola) di quei personaggi incredibili del mondo del teatro e dello spettacolo che da quasi sessant'anni animano le estati verezzine".



"Vi aspettiamo, con tante persone e tante storie: tutti insieme inizieremo un percorso straordinario" concludono dal Comune di Borgio Verezzi.