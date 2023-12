Savona città a vocazione turistica ma manca un'area attrezzata per la sosta dei camper. Interpellanza di FdI

Il turismo legato ai camper è in costante crescita ma per Savona, città a vocazione turistica, non esiste un'area attrezzata per ospitare i camperisti che, soprattutto in estate, parcheggiano i loro mezzi dove è possibile, ma in luoghi privi dei servizi necessari come lo scarico delle acque nere o allacci elettrici.

Fratelli d'Italia ha presentato un'interpellanza per il prossimo consiglio comunale nella quale chiede all'amministrazione come intende affrontare il problema e di porre nella futura pianificazione urbanistica delle aree attrezzate alla sosta dei camper, sia temporanea sia permanente.

“Da tempo, da più parti viene sollecitata la necessità di reperimento in città di aree sosta per i camper – spiegano i consiglieri di FdI massimo Arecco e Renato Giusto – Il turismo legato a questa tipologia di utenza è in piena espansione e ha ovunque importanti ricadute anche economiche dirette per il territorio e anche nel caso della tassa di soggiorno il ricavato potrebbe essere di importante entità. Nell'ambito del più propagandato progetto per ottenere il riconoscimento del titolo e del ruolo della capitale italiana della cultura, tale tipologia di turismo dovrebbe essere adeguatamente e attentamente valorizzato dall'amministrazione comunale”.

I consiglieri Arecco e Giusto evidenziano poi come, nella precedente amministrazione, nell'ambito di una “antica” progettualità relativa al quartiere di Legino era stato chiesto ai soggetti attuatori che parte degli oneri di urbanizzazione legati all'intervento fossero dedicati alla creazione di un'area attrezzata di sosta per i camper.