Savona, indagine sul benessere del personale per pensare la riorganizzazione degli uffici

Nuove assunzioni, progetti di implementazione dei servizi al cittadino e della loro digitalizzazione e un nuovo piano della comunicazione e del sito.

Sono alcuni dei temi illustrati da Gabriella Branca per ciò che riguarda il suo assessorato.

“Vorrei sottolineare che sulla questione risorse umane abbiamo dato una svolta importante - ha detto Branca - Nel novembre 2021 al nostro insediamento il Comune aveva 304 dipendenti nel corso 2022 siamo arrivati a 315 e per quest'anno siamo a 351. E' stato uno sforzo importante anche perché abbiamo avuto moltissime cessazioni. Quest'anno abbiamo dovuto garantire un turnover di 29 persone che per pensionamenti o altri motivi hanno lasciato questa amministrazione”.

Ad oggi, per l'anno in corso, mancano ancora quattro assunzioni che però Palazzo Sisto non prevede di riuscire a fare entro l'anno. “La spesa del personale per il 2024 viene mantenuta in linea con le previsioni - ha proseguito Branca - nel corso del 2023 mancano ancora quattro assunzioni, a meno che non riusciamo a farlo entro il 31 dicembre. Abbiamo cercato di intervenire in quei settori dove c'erano un po' di lacune, dal mobility manager all'energy manager al direttore dei musei”.

L'indagine sul benessere del personale sarà il punto di partenza per una riorganizzazione degli uffici, in base anche all'introduzione di nuove tecnologie e servizi digitali.

“Un'altra cosa importante da sottolineare è l'indagine sul benessere del personale perché credo che abbia un grande valore - ha affermato l'assessore - E' ancora in corso ma con molta attenzione a quelli che sono anche gli stati d'animo e non solo, ma anche la predisposizione e quelle che potrebbero essere le peculiarità e le professionalità alle quali potrebbero aspirare i nostri collaboratori”.

“Questo anche in vista di una migliore riorganizzazione e di una parziale riorganizzazione del nostro personale rispetto ai diversi servizi - ha concluso Branca - Una parte di digitalizzazione comporta anche un risparmio del personale addetto ed è chiaro che dobbiamo ripensare la mappa del nostro Comune. E' per questo che la Segreteria generale ha provveduto prima a questo incarico per la valutazione del benessere dei nostri collaboratori e poi procederà ad una valutazione sulla riorganizzazione”.