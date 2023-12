Spostamento dei medici di famiglia in viale Brigate a Cairo: arriva la navetta gratuita

Dopo le polemiche, con la raccolta firme e le proposte dei gruppi consiliari di minoranza cairese contro lo spostamento dei medici di famiglia nella nuova sede di viale Brigate a Cairo, ritenuta difficilmente raggiungibile in autonomia dai pazienti più fragili in particolare, qualcosa si è mosso per andare incontro alle esigenze della cittadinanza.

Per usufruire del servizio nel percorso da Corso Italia 37 a via Brigate Partigiane 32 non sarà richiesto alcun titolo di accesso, ma basterà presentarsi agli orari segnalati e rispettare l'ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti, per accedere al mezzo. Per la navetta di ritorno dal centro CDS sarà, invece, necessario ritirare un ticket dalla struttura e presentarlo al conducente.