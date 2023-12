Pietra, incendio in un appartamento di via Padre Alberti: mobilitati i soccorsi

Mobilitazione di soccorsi nella serata odierna poco prima delle 20 a Pietra Ligure in un appartamento al primo piano di una piccola palazzina in via Padre Gaetano Alberti, in zona Soccorso, per un incendio sviluppatosi per cause ancora non ben accertate.

Ad allertare i soccorsi sono stati dei vicini che si è accorto del fumo che fuoriusciva dagli infissi e della persona fuori dal balcone in stato di difficoltà.