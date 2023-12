Finale, tornano i piccoli scorci finalesi in miniatura nel "Presepe dei Neri"

Più di 3.000 ore di lavoro, circa due mesi complessivi per l'allestimento che, come ogni anno, è uno dei più caratteristici e curati tra i presepi liguri con la raffigurazione dei rioni locali e qualche piccolo scorcio che guarda oltre il finalese.

Dallo scorso 8 dicembre è tornato, aperto al pubblico, il tradizionale "Presepe dei Neri" a Finale Ligure nell'omonima chiesa di via Colombo, con la sua ben chiara impronta nella realizzazione: quella di riprodurre le ambientazioni e i luoghi iconici del finalese. Monumenti, edifici e paesaggi: tutto è stato fatto a mano con una cura e una precisione nei dettagli invidiabile.

"Dalla prima apertura nel 2012 - raccontano gli autori - il presepe si è sempre sviluppato e perfezionato, ed attualmente misura circa 30 metri quadrati. Come negli anni passati, anche per il Natale 2023 si potranno ammirare importanti novità, come l’Abbazia Santa Maria di Finalpia e le nuove riproduzioni di Varigotti. Sono rappresentati anche Porta Reale con le mura medievali di Finalborgo, il Castel Gavone, Castel San Giovanni e la chiesa di Nostra Signora di Loreto. E non si dimentichino la Chiesa di San Lorenzo a Varigotti, la grotta dell’Arma delle Manie, la stessa Chiesa dei Neri, altri edifici del centro storico e il promontorio della Caprazoppa, oltre a nuove vie e zone cittadine, perfettamente riconoscibili anche ad occhi non allenati".

"A fare da cornice a tutto questo, le riproduzioni del Mar Ligure, delle nostre colture ed i nostri antichi mestieri. Le novità del 2022 erano invece l’arco di Margherita di Spagna, Piazza Vittorio Emanuele e la stessa Via Colombo. Tutti sono invitati a venire a visitare il Presepe dei Neri e a perdersi ad osservare ogni particolare" aggiungono.