Albenga, animale vagante lungo il Centa: cane o lupo?

Una sagoma che si muove lungo la strada che costeggia il fiume Centa, il sole basso che illumina il mantello e l'immediato scatto fotografico di un automobilista di passaggio. Le immagini, catturate in queste ore ad Albenga, hanno acceso istantaneamente il dubbio tra i residenti: si tratta di un cane vagante o di un lupo in dispersione?

Le due ipotesi appaiono, in prima analisi, entrambe meritevoli di considerazione.

Da un lato, la pista del selvatico è resa plausibile dal contesto ecologico attuale: la presenza del lupo nell'entroterra ingauno è accertata e gli avvistamenti a bassa quota, anche in prossimità di centri abitati e corsi d'acqua, non sono più eventi eccezionali, ma segnalazioni sempre più frequenti.

Dall'altro lato, l'osservazione delle foto suggerisce cautela e lascia spazio all'ipotesi del cane domestico. Alcuni dettagli morfologici, come la postura delle orecchie e la colorazione del mantello, potrebbero infatti essere compatibili con un Pastore Tedesco o un incrocio.

Alcuni cittadini hanno riferito di aver notato un esemplare simile, in orari diurni, aggirarsi nella zona di Leca.

Distinguere con certezza assoluta un lupo da alcune razze canine (come il Cane Lupo Cecoslovacco o il Pastore Tedesco) basandosi solo su scatti o immagini in movimento è complesso, data la forte somiglianza fenotipica che può trarre in inganno.

C'è però una notizia recente da tenere in considerazione: un branco di lupi ha fatto irruzione nell’ovile di un'azienda a Bastia d’Albenga, uccidendo dodici pecore. I lupi avrebbero scavalcato una recinzione di due metri mentre i cani da guardiania, rimasti altrove con il resto del gregge, non erano presenti. L’attacco è avvenuto vicino all'area utbana, in una zona dove finora non si erano registrati episodi simili.

A prescindere dalla natura dell'animale avvistato lungo il Centa, resta valida la raccomandazione di prestare la massima attenzione alla guida lungo quel tratto di strada: non tanto per il timore del predatore, quanto per la sicurezza della viabilità e dell'animale stesso, che se vagante o smarrito, corre il serio rischio di essere investito o di provocare incidenti.