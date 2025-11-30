Il Presepe Luminoso 2025 si accende dal 6 dicembre: un viaggio di luce e tradizione nel cuore di via Ferrari a Celle

La Compagnia del Presepe Luminosa annuncia l'accensione del Presepe Luminoso 2025, che si terrà sabato 6 dicembre alle ore 20:30 nella Natività, allestita per la prima volta nell'area verde comunale accanto alla Cappella di San Lorenzo e Sant’Antonio in via Ferrari, nel cuore di Celle Ligure, uno dei Borghi più Belli d'Italia.

Il Presepe Luminoso, lungo 2 chilometri e mezzo, offrirà un viaggio di luce e tradizione che si snoderà attraverso i giardini di via Delfino (situati di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo), salendo fra gli ulivi lungo tutta via Ferrari fino al belvedere e poi sino a Piazza San Lorenzo.

L'installazione luminosa coinvolge tutta la comunità

Come da tradizione, le figure luminose sono "adottate" (ossia accese) dai cittadini nelle proprie abitazioni o attività e dal Comune sulle aree pubbliche.

La Compagnia del Presepe Luminoso, composta da Andrea Testa, Annamaria Cerisola, Barbara Perata, Caterina Mordeglia, Luigi Ferro e Maria Rosa Mordeglia, ha modellato con fili luminoso su telai di bambù creando figure ad altezza naturale che rappresentano i mestieri tradizionali e scene della Natività e ha curato gli allestimenti.

L'inaugurazione di sabato 6 dicembre sarà preceduta dalla benedizione impartita dal parroco don Soosai e a seguire il Gruppo Alpini e la Cappella di San Lorenzo offriranno un momento di convivialità.

Il Presepe rimarrà acceso fino al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle ore 17:00.

L'accensione del Presepe Luminoso rappresenta un'occasione di festa e condivisione, che invita cittadini e visitatori ad immergersi nello spirito del Natale attraverso un’esposizione di impatto visivo e spirituale.

Invitiamo tutti a venire a scoprire e vivere il Presepe insieme a noi.

La Compagnia del Presepe Luminoso



La Compagnia del Presepe Luminoso è un gruppo informale di cittadini che si dedicano alla realizzazione di installazioni luminose natalizie, volte a valorizzare la tradizione del presepe. Da anni, coinvolgiamo la comunità locale nell’adozione e cura delle figure luminose, promuovendo un Natale di luce e partecipazione.

Si possono trovare su Instagram cercando il profilo @presepeluminoso.