Vaticano chiama, Feglino risponde: il 16 dicembre i figuranti feglinesi nel "Presepe Vivente di Roma"

Italia popolo di navigatori e di santi. Un po' è un cliché ma, come sempre, nato da un fondo di verità. C'è una tradizione in particolare che unisce queste due figure: quella dei presepi viventi, dove alla celebrazione di una festività religiosa da centinaia d'anni nel corso dei secoli gli uomini, i fedeli hanno unito quella del viaggio indietro nel tempo per ricordare la nascita di Gesù ma anche le nostre radici, le tradizioni di un tempo. Succede in tanti Comuni del Bel Paese, eredi del primo presepe che ottocento anni or sono San Francesco d'Assisi organizzò a Greccio. Da lì l'usanza si è mantenuta e sviluppata, in alcune comunità addirittura radicata, come succede da una trentina d'anni a Feglino dove il centro storico nelle notti prima di Natale si tuffa nel passato. Ebbene, quest'anno alcuni abitanti avranno l'onore, il prossimo 16 dicembre, di rappresentare la Liguria a Roma durante l'evento "Presepe Vivente di Roma" organizzato dall'associazione Terre di Presepi nientepopodimeno che in Piazza San Pietro a Roma, quale unico presepe vivente della regione selezionato. Una piccola delegazione feglinese, in attesa dell'evento del 23 e 24 dicembre prossimo in paese, rappresenterà nel pomeriggio i mestieri tipici della tradizione locale. Al mattino invece, presso l'Aula Paolo VI, incontrerà, rigorosamente in abiti d'epoca medievale come l'ambientazione della manifestazione vuole, Papa Francesco.

"Avere dei nostri compaesani protagonisti di un evento in una cornice unica come quella di Piazza San Pietro è un grande orgoglio che condividiamo in tutta la comunità - afferma Giulia Bassi, consigliere comunale e membro del gruppo parrocchiale che ha seguito l'iter organizzativo - Si tratta per noi e per la nostra tradizione di un momento straordinario, per portare la nostra comunità e le sue radici anche ben al di là dei confini provinciali e regionali".

"Siamo onorati di essere gli unici rappresentanti della Liguria in questo prestigioso evento che sarà trasmesso su tutte le principali emittenti televisive. Un grazie speciale a Terre Di Presepi e a tutti coloro che hanno reso possibile questa incredibile esperienza" chiosa la consigliere Bassi.