Covid, in aumento i positivi: l'Asl2 “spinge” sugli open day vaccinali al Palacrociere

Il covid non abbassa la testa e sono 56 i ricoveri negli ospedali del Savonese per il virus, uno in terapia intensiva. I dati (relativi alla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre) evidenziano come il virus sia ancora in circolazione.

Al 5 dicembre i ricoveri per il virus era 56, uno in terapia intensiva, comunque dieci in meno rispetto al 29 novembre. Si tratta in genere di pazienti che vengono ricoverati per altri motivi e al momento del test risultano positivi.

I positivi, rispetto alla settimana precedente sono in leggero aumento, 197 rispetto ai 192 al 28 novembre. Pert questa settimana Asl2 ha programmato al Palacrociere di Savona altre giornate dedicate all'accesso libero senza prenotazione. Le date sono l'11, il 12 e 20 dicembre con orario 13.30-17.30.