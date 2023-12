Carcare-Predosa, provincia e Val Bormida si impegnano nel definire un progetto di fattibilità tecnico-economico in lotti funzionali

"La bretella di collegamento tra la A6 e la A26, cosiddetta Predosa, risolverebbe uno dei principali problemi logistici di tutto il Nord-Ovest, alleviando il traffico congestionato sull'attuale viabilità autostradale, nota per un alto tasso di incidenti, e aprendo importanti opportunità per il reinserimento industriale in territori colpiti dalla perdita progressiva di aziende negli ultimi anni". Ad affermarlo è il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

"A seguito di varie occasioni di incontro ai quali abbiamo partecipato insieme alla nostra Unione Industriali, affrontando nello specifico la questione, insieme ad altri rappresentanti istituzionali, incluso il Vice Ministro Rixi, è stata emessa una nota congiunta insieme alla provincia di Imperia, diretta al presidente Toti e all'assessore Giampedrone".

"La proposta condivisa questa mattina, insieme agli amministratori della Val Bormida, è quella di assumere una delibera consiliare comune tra tutti gli enti, compresa la provincia, con l'obiettivo di impegnarsi nel definire concretamente un progetto di fattibilità tecnico-economico del collegamento in lotti funzionali", conclude Olivieri.