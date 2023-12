Il volontariato savonese perde una sua pietra miliare: è morto Agostino Macciò

Lutto nel mondo del volontariato e dello sport, in particolare per le Acli e per l’Unione Sportiva Acli provinciale di Savona che piange la morte di Agostino Macciò.

Una figura storica "che ha rappresentato a pieno lo spirito di volontariato, altruismo e dedizione verso il prossimo - ricordano dall'Acli provinciale - contribuendo alla costruzione non solo dell’associazione, in veste di segretario organizzativo, ma anche di moltissime relazioni sociali, iniziative politiche, sportive e culturali, che hanno sicuramente contribuito al rafforzamento della società civile".

"E’ difficile elencare le tantissime attività messe in campo" aggiungono citando la passione per la bicicletta dove occorre assolutamente citare i trofei “Giuan Nasi”, senza dimenticare poi "le persone sostenute, i gruppi coinvolti".

"In un'epoca dove l’associazionismo era ancora difficile da inquadrare, riusciva a valorizzare l’aggregazione e la socialità, sempre con uno spirito costruttivo ed ironico" concludono dall'associazione.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 14 alle ore 17.30 mentre i funerali avranno luogo venerdì 15 dicembre alle ore 11.00, sempre nella parrocchia della S.S Trinità in via Chiavella a Savona.